الهند تستهدف تشغيل نصف محطات الوقود الحكومية بالطاقة الشمسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان الثلاثاء إن الهند تهدف لتشغيل 50% من محطات الوقود المملوكة لشركات النفط في القطاع العام بالطاقة الشمسية في غضون خمس سنوات، في إطار مسعى للحكومة لتعزيز الطاقة الصديقة للبيئة.

وأضاف أن شركات التجزئة الثلاث للوقود التي تدعمها الدولة في الهند والتي تشغل حوالي 63 ألفاً و150 محطة للوقود في أرجاء البلاد تتحرك لنشر ألواح شمسية في أرجاء عملياتها.

وبتشجيع من الحكومة تتحول شركات النفط والغاز الهندية إلى الاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة مثل المصادر المتجددة والوقود الحيوي والهيدروجين لتقليل انبعاثات الكربون في البلاد.

وحدد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا هدفاً لأن يكون لديه سعة للطاقة المتجددة قدرها 175 جيجاوات بحلول عام 2022. وسيشمل ذلك 100 جيجاوات من الطاقة الشمسية ارتفاعاً من حوالي 35 جيجاوات حالياً.

(رويترز)