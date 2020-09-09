«القابضة» (ADQ): «أبوظبي للأوراق المالية» سوق عالمي بقيادة الشرفاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «القابضة» (ADQ) عن تعيين محمد علي الشرفاء الحمادي رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ): تلتزم «القابضة» (ADQ) بتحفيز وتعزيز أسواق التداولات وقطاع الخدمات المالية في إمارة أبوظبي، ومن هذا المنطلق فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية يشكّل إحدى الركائز الرئيسية لإرساء سوق مالي عالمي يتمتع بالنمو المستمر والمتانة والمقومات العصرية. ولا شك أن محمد علي الشرفاء الحمادي يمتلك خبرات واسعة والتي تدعم منصبه الجديد كرئيس لمجلس إدارة السوق، للمساعدة في تطوره والتقدم بثقة نحو المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الحمادي يشغل منصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهو عضو في مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.