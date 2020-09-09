شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يهبط 7%.. وبرنت عند 40 دولاراً للبرميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 7 % خلال تعاملات، الثلاثاء، فيما تراجع برنت إلى 40 دولاراً للبرميل، مع استمرار مخاوف تراجع الطلب على الخام وقوة الدولار.
وتعرض الخام الأمريكي للضغط وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة بفيروس «كوفيد -19» في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة احتفالاً بيوم العمال في الولايات المتحدة، إلى ضعف الطلب على الوقود.
وأظهر تحليل لـ«رويترز» ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في 22 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية، في عطلة نهاية الأسبوع تقليدياً بالتجمعات بمناسبة نهاية الصيف، في الوقت نفسه، زادت الحالات في الهند وبريطانيا، كما تأثرت أسعار النفط سلباً بالارتفاع القوي للدولار الأمريكي خلال التعاملات.
ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات مخزونات النفط الأولية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق، على أن يتم الإفصاح عن الأرقام الرسمية، الأربعاء.
وتراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 6.7% إلى 37.02 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 4.9% إلى 40.01 دولار للبرميل.
كانت هذه تفاصيل خبر الخام الأمريكي يهبط 7%.. وبرنت عند 40 دولاراً للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.