«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تتخارج من «خزنة داتا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"
وافق مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، على بيع حصة الشركة غير مباشرة والبالغة 26% في شركة «خزنة داتا سنتر ليمتد»، بما في ذلك حصتها في قروض المساهمين، إلى شركة «التكنولوجيا القابضة».
وقالت الشركة إن مجلس الإدارة وافق على تفويض إدارة الشركة لإبرام واستكمال هذه الصفقة وستقوم الشركة بإخطار السوق في حالة حدوث أي تطورات جوهرية في هذا الصدد، وفقاً لقواعد الإفصاح، والشفافية.
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