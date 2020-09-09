شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل البناي: هذه خطط شركة «ايدج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فيصل البناي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة (ايدج)، أن تداعيات جائحة «كوفيد-19» دفعت الجميع للتكيف مع واقع جديد وتغيير الطريقة التي نعيش ونعمل بها؛ إذ تواكب «ايدج» المستجدات، وتتفاعل مع المتغيرات بشكل سريع ولافت في إطار العمل الدائم على تطوير وتوفير حلول مرنة وقوية ومبتكرة؛ للتغلب على تحديات المستقبل، بالجمع بين ابتكارات السوق التجارية والقدرات العسكرية.

وقال البناي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام): إن «ايدج» حريصة على تسخير كافة قدراتها التكنولوجية المتقدمة؛ لضمان كفاءة إنجاز الأعمال مع المحافظة على الاستمرارية في كافة الظروف. وأضاف: إنه بعد ظهور جائحة «كورونا» بفترة وجيزة؛ قمنا بتعزيز العديد من إجراءاتنا الاحترازية بصورة تفوق البروتوكولات الموصى بها، وتأكدنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات.

وأوضح: إن «ايدج» شاركت في مبادرة «سيتيزن ساينس» التي أسست لدعم ومساندة جهود دولة الإمارات وأجهزتها المختلفة؛ لمواجهة تحديات «كوفيد-19» واحتوائه ومنع انتشاره؛ حيث انطلقت المبادرة بغرض تعزيز قطاع الرعاية الصحية؛ من حيث الجاهزية والقدرة على التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال البناي: تضم مبادرة سيتيزن ساينس مجموعة من العلماء والباحثين والمهندسين والأطباء المقيمين في دولة الإمارات، وتعالج ثلاثة جوانب رئيسية بشأن الاستجابة لانتشار «كوفيد-19»، وهي توفير معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس وتسريع مدة الانتقال بين مرحلتي الاختبار والتشخيص؛ وذلك بالاعتماد على سلسلة من المشاريع وتطوير المنتجات الحيوية الملائمة وهو ما ينطبق مع مساعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في تمكين مستقبل آمن.

علاقات التعاون

وحول الأسواق المستهدفة لـ«ايدج»، قال فيصل البناي: إن تأسيس «ايدج» جاء بهدف تطوير القدرات الدفاعية السيادية للدولة، وبناء وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرات التصديرية للدولة وتمكينها من تأمين بنيتها التحتية الدفاعية الحيوية؛ لذا تعمل «ايدج» على تعزيز التشغيل البيني وبناء الخبرات المشتركة في جميع المجالات، وبالاعتماد على نموذج أعمال يركز على إيجاد وتطوير الفرص المشتركة نعمل مع شركائنا في مختلف الدول لتحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة.

وأضاف: إن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد اليوم واحدة من الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا كما أن لدينا علاقات متينة مع العاملين والمؤثرين في قطاع الدفاع. إضافة إلى هذا فنحن منفتحون دائماً؛ لبناء علاقات التعاون والعمل المشترك الذي من شأنه توسيع قدراتنا على التصدير واستهداف أسواق جديدة.

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التكنولوجيا المتقدمة

وحول أهم القطاعات الوطنية التي تشهد إقبالاً متزايداً في السوق الإقليمية والعالمية.. قال فيصل البناي: تشهد دولة الإمارات اليوم تركيزاً متزايداً على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار؛ إذ تميزت الدولة على الدوام باهتمامها الكبير بالتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وتؤكد القيادة الرشيدة للدولة على الدوام ضرورة الاهتمام بتطوير القدرات السيادية تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.

وأضاف: إن دولة الإمارات تتصدر قائمة التنافسية الرقمية على مستوى العالم العربي؛ إذ تفيد التقارير أن الدولة تستثمر ما يراوح بين 10-14 مليار درهم سنوياً في الابتكار تماشياً مع جهودها الرامية للانضمام إلى قائمة الدول الأكثر ابتكاراً في العالم وتمكين مواطنيها من تحقيق طموحاتهم.

محفظة أعمال عسكرية متنوعة

وحول ما يميز المنتجات العسكرية التي تصنعها «ايدج».. قال فيصل البناي، تحتوي محفظة أعمالنا على عدد كبير ومتنوع من المنتجات العسكرية المتطورة وتضم قائمة عملائنا الرئيسيين وحدات القوات المسلحة الرئيسية والشركات العسكرية الرسمية رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال تعد «ايدج» المورد المفضل لدى القوات المسلحة الإماراتية؛ وذلك نظراً لقدرتنا على تطوير حلول مرنة وقوية ومبتكرة تواكب الحاجة إضافة لما تتمتع به الشركة من شفافية في جميع تعاملاتها؛ إذ تتميز معظم منتجاتنا بوظائف مدمجة تجعلها فاعلة للغاية في الخدمة، وسهلة الاستخدام.

العقود الموقعة

وحول عقود «ايدج» الموقعة.. قال فيصل البناي: دخلت «ايدج» خلال يوليو/تموز 2020 في اتفاقية مشروطة؛ للاستحواذ على الحصة المتبقية في شركة «أمرك» التي تعد اليوم المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ تلك الحصة 40% وكانت مملوكة لشركتي لوكهيد مارتن وسيكورسكي اللتين كانتا مساهمتين رئيسيتين في «أمرك» منذ إنشائها في عام 2010 الأمر الذي ساعد في تطوير القدرات والإمكانات والعمليات العسكرية داخل الدولة، ومع مواصلة «أمرك» أعمالها في تقديم خدمات ما بعد بيع الطائرات، أستطيع القول إننا أصبحنا اليوم في موقع رئيسي يتيح لنا تمكين القوات الجوية في دولة الإمارات والدول الإقليمية وضمان جاهزيتها التشغيلية، والمحافظة على صلاحية طائراتها للتشغيل، وتأمين الملكية الفنية لمختلف الطائرات ومنصات الأجنحة الدوارة والثابتة. وقد بلغت قيمة استحواذ «ايدج» على «أمرك» 307 ملايين دولار وقد شكل هذا إنجازاً مهماً لدولة الإمارات ومحطة بارزة في مسيرة «ايدج».

وفيما يحض دور الشباب الإماراتي في قطاع الصناعات المتقدمة.. أكد أن «ايدج» تسعى لاستقطاب وتأهيل قيادات الجيل الجديد من الكوادر الوطنية المتميزة من خلال التركيز على رعاية هذا القطاع الذي يتميز بالأولوية الوطنية والذي يتوقع له أن يحظى بأهمية توازي أهمية التكنولوجيا العالمية الناشئة.