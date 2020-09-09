شكرا لقرائتكم خبر عن لا مفاوضات استحواذ بين «ميثاق» و«إشراق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
نفت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» ما تم تداوله بين المستثمرين حول استحواذها على شركة «إشراق للاستثمار». وقالت الشركة في بيان لها: إن مجلس إدارتها لم يصدر أي موافقة على الاستحواذ، مؤكدة أنها لم تتخذ أي إجراءات بنية الاستحواذ على «إشراق للاستثمار»، وأوضحت أنه إذا توفرت نية الاستحواذ مستقبلاً ستقوم باتباع كافة الإجراءات القانونية بما فيها الإفصاح عن ذلك.
من جهتها أكدت «إشراق» عدم صحة الشائعات المتعلقة بالمحادثات بين «ميثاق» وقالت في إفصاح منفصل إنه لم تجر أي مفاوضات بهذا الخصوص.
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