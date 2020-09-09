بيان من «الخليج للملاحة» حول السفينة الغارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة عن آخر التطورات إثر الحادث المؤسف الذي تعرضت له MV Gulf Livestock 1 في الثاني من سبتمبر في بحر الصين الشرقي. ويعتقد أن السفينة غرقت قبالة سواحل اليابان، ولا تزال التحقيقات في سبب الحادث جارية، والجدير بالذكر أن المنطقة واجهت رياحاً عاتية غير معتادة تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة امتداداً لإعصار «Maysak»، حيث وقع هذا الحادث المأساوي عندما كانت السفينة في طريقها من نابير في نيوزيلندا إلى ميناء تانغشان الصيني، وكانت ناقلة الماشية تحمل على متنها 39 فرداً من أفراد الطاقم، إضافة إلى أربعة ممثلين عن المستأجرين علماً بأن شحنة الماشية كانت متجهة للانضمام إلى برنامج رعاية وإنتاج الألبان الصيني.

هذا وقد تم إنقاذ اثنين من البحارة الفلبينيين من قبل خفر السواحل الياباني، بينما تم العثور لاحقاً على جثة أحد أفراد الطاقم (فلبيني) في زورق النجاة، حيث تم نقلها على متن سفينة الإنقاذ اليابانية، ويخشى أن يكون الـ 40 فرداً الباقين على متن السفينة وهم 36 فلبينياً ومواطنان نيوزيلنديان وأستراليان قد فقدوا، حيث إنه ومع الأسف الشديد قد تم إلغاء البحث عن ناجين آخرين في وقت متأخر من يوم الجمعة الرابع من سبتمبر، نتيجة لاقتراب إعصار «Haishem» من المنطقة. يأمل خفر السواحل الياباني في إجراء المزيد من عمليات البحث الجوي فور عبور هذا الإعصار.

والجدير بالذكر، أن كافة أفراد الطاقم يعملون بموجب المؤسسة الفلبينية لعقود التوظيف في الخارج (POEA) والتي تنص على مستويات محددة من التعويض، كما أن السفينة والطاقم مؤمن عليهم من خلال عضوية الشركة في المجموعة الدولية لملاك البواخر (نادي الحماية والتعويض Protection and Indemnity Club P&I Club) وكذلك فإن السفينة مؤمن عليها بالكامل مع شركات تأمين محلية وعالمية ذات سمعة طيبة، ومن المعلوم أن شركة الخليج للملاحة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه فقدان