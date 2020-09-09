ارتفاع عدد المشاريع الرقمية الجديدة في دبي 235% خلال أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، ارتفاع رخص «تاجر» المعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، والصادرة خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة 235%، حيث تم إصدار 637 رخصة تاجر مقارنةً مع 190 رخصة صادرة خلال أغسطس 2019. ويؤكد التقرير ما توفره استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية من بيئة مثالية لتأسيس ونمو المشاريع المبتكرة والاستفادة من الفرصة الواعدة التي توفرها الإمارة في قطاع التجارة الإلكترونية وسائر القطاعات بوصفها مركزاً دولياً مرموقاً للأعمال وحاضنة عالمية للابتكار والمشاريع الإبداعية.

وأظهر التقرير أيضاً أن اقتصادية دبي أصدرت 7798 «رخصة تاجر» منذ إطلاق المبادرة عام 2017 وحتى اليوم، واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 58% من عدد الرخص (4529)، فيما شكل الذكور نسبة 42% (3269).

من جهة أخرى قامت، اقتصادية دبي بالتعاون مع «نون»، لدعم أصحاب المشاريع الناشئة من الشباب المواطنين حاملي «رخصة تاجر» المعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، لعرض منتجاتهم على برنامج «نون محلي» التابع لنون لتسهيل الوصول لأكبر عدد من العملاء. ويأتي إطلاق «نون محلي» في إطار حرص الطرفين على تعزيز التجارة الإلكترونية وتوفير بيئة مثالية لنمو المشاريع المبتكرة والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها إمارة دبي في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نمواً ملحوظاً حالياً كوجهة رائدة للمشاريع الرقمية الناشئة.

و«محلي» هو برنامج تم إطلاقه من قبل موقع وتطبيق «نون» لدعم أصحاب المشاريع الناشئة الإماراتيين لبدء أعمالهم وتحقيق أحلامهم، حيث يهدف إلى تطوير وصقل مهاراتهم وتنمية أعمالهم عبر التجارة الإلكترونية. ويضمن البرنامج الدعم الكامل للشباب المواطنين من خلال توفير خدمات تحليل المبيعات وإنشاء المحتوى وتنفيذ الحملات التسويقية الخاصة بمشاريعهم.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: تشكل شريحة الشباب محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تحققها دبي، وعليه ومن خلال رخصة «تاجر» والتعاون مع «نون» نركز على دعم الشباب المواطنين وتوفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة منهم لتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو اقتصادنا الوطني، وتحفيزهم على التوسع في مجال الأعمال من خلال مشاريع مبتكرة ناجحة.

ومن جانبه، قال منصور الغرير من نون: لقد أنشئت «نون» لدعم الأفراد والشركات المحلية، وبرنامج «نون محلّي» هو طريقتنا في تقديم دعم إضافي للشركات المحلّية ومساعدتها على البناء الاقتصادي والوصول لشريحة جماهير كبيرة. ونظراً لكون نون منصة التسوق الرائدة محلياً فإنها في وضع مثالي لتوجيه الشركات لتحقيق النجاح الاقتصادي الإلكتروني، مما يوفر وصولاً فورياً إلى قاعدة عملائنا الضخمة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام أدوات مثل بوابة الدفع الآمنة في نون والخدمات اللوجستية والتنفيذ. وسيكون برنامج «نون محلّي» برنامجاً عملياً مع دورات مصممة لمساعدة المشاريع الناشئة ونشكر اقتصادية دبي على التعاون المستمر معنا والآتي أفضل.