سلطان الجابر: طلبات جائزة زايد للاستدامة 2021 تشارك تلقائياً في دورة 2022

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، عن تأجيل حفل توزيع جوائزها السنوي لدورة عام 2021، الذي كان من المقرر عقده في يناير/ كانون الثاني المقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. حيث سيتم نقل طلبات المشاركة في دورة 2021 من الجائزة بشكل تلقائي للمشاركة في دورة عام 2022.

جاء هذا القرار حرصاً من فريق الجائزة على سلامة المشاركين في الحفل من مختلف دول العالم، في ضوء التحديات العالمية غير المسبوقة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ونظراً لقيود السفر التي تفرضها معظم الدول في ظل إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، أن قرار تأجيل حفل الدورة المقبلة من الجائزة جاء بعد دراسة متأنية، مع مراعاة جميع الطلبات المقدمة خلال هذا العام واعتبارها مشاركة تلقائياً ضمن دورة عام 2022.

وقال: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تواصل جائزة زايد للاستدامة دورها في تعزيز الجهود الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت منذ تأسيسها في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 335 مليون شخص. واستمراراً لهذا النهج، تعمل الجائزة أيضاً على تسريع تنفيذ مبادرة «20 في 2020» الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات، وتشرف عليها الجائزة بالتعاون مع عدد من الشركاء، من خلال توظيف الحلول المبتكرة التي قدمها الفائزون والمرشحون النهائيون لجائزة زايد للاستدامة، بهدف تحسين المستوى المعيشي لعدد من المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بقرار تأجيل الحفل السنوي لجائزة زايد للاستدامة خلال الأشهر المقبلة.