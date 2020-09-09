دائرة الطاقة في أبوظبي تنجز مليوني معاملة رقمياً خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يؤدي قطاع الطاقة في أبوظبي دوراً محورياً في منظومة التحول الذكي لحكومة أبوظبي من خلال تطبيق خطة متكاملة للتحول الرقمي لكل الخدمات التي يقدمها القطاع للمتعاملين لتصبح متوفرة عبر المنصات الرقمية المعتمدة في الإمارة.

ويمتلك قطاع الطاقة بنية تحتية رقمية متينة مكنته من تحويل أغلب الخدمات رقميا في إطار المساعي لاختصار الوقت والجهد لإنجاز المعاملات وتقديم خدمات المياه والكهرباء والتراخيص وغيرها وفق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في العالم.

فخلال وقت قياسي أصبح قطاع الطاقة نموذجاً للتحول الذكي من خلال طرح 109 خدمات رقمية عبر مختلف المنصات الحكومية، التي تمثل نسبة 76.2% من إجمالي الخدمات التي يقدمها القطاع في الإمارة.

وخلال الأشهر الماضية، ساهمت الخدمات الرقمية لقطاع الطاقة في أبوظبي في استمرارية الأعمال خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال طرح المزيد من خدمات القطاع عبر المنصات الرقمية للجهات العاملة في القطاع بجانب منصة الخدمات الرقمية الموحدة لحكومة أبوظبي «تم».

منظومة متكاملة

أكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن قطاع الطاقة في الإمارة يمتلك منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية في إطار المساعي لتحويل أغلب الخدمات رقمياً من خلال المنصات الرقمية المختلفة، حيث توفر حكومة أبوظبي كل السبل والإمكانات والدعم الفني والتقني من أجل تعزيز التحول الرقمي في قطاع الطاقة ومختلف القطاعات الحيوية في الإمارة في إطار تنفيذ رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في تحويل أبوظبي إلى نموذج عالمي للمدن الذكية.

وقال الفلاسي: أثبتت الفترة الماضية كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والرقمية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، بجانب فعالية الخدمات الرقمية في استمرار نشاط قطاع الطاقة وضمان حصول كل المتعاملين على الخدمات بأعلى معايير الجودة خلال أزمة تفشي وباء كورونا. ويعكس هذا التوجه رؤية القطاع الاستباقية نحو التحول الذكي ضمن منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع على كافة المستويات.

وأضاف الفلاسي: نعمل بالشراكة مع مختلف الجهات المرخصة والعاملة في قطاع الطاقة في أبوظبي، بجانب هيئة أبوظبي الرقمية التي تقود عملية التحول الذكي في خدمات الإمارة. وسنسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز جهودنا المشتركة من أجل زيادة نسبة الخدمات الرقمية إلى نحو 92% من إجمالي خدمات القطاع من خلال المنصات الرقمية المتوفرة وعلى رأسها منصة (تم). ونؤكد أن قطاع الطاقة أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة ويمثل ركيزة ضمن منظومة التحول الذكي في أبوظبي انطلاقاً من أهمية خدماته والدور الذي يؤديه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

Advertisements

توزيع الخدمات

ويبلغ عدد الخدمات الرقمية المقدمة من قبل قطاع الطاقة في أبوظبي 109 خدمات، بواقع 47 لشركة أبوظبي للتوزيع، و51 لشركة العين للتوزيع، و33 خدمة تمثل إجمالي خدمات دائرة الطاقة. وتمثل الخدمات الرقمية ما نسبته 76.2% من إجمالي الخدمات البالغ عددها 143 خدمة، منها، 55 خدمة لشركة أبوظبي للتوزيع، و55 لشركة العين للتوزيع.

بينما بلغت عدد المعاملات المنجزة من خلال القنوات الرقمية في قطاع الطاقة خلال النصف الأول من 2020. نحو مليوني معاملة مليون معاملة، بواقع نحو 1.59 مليون معاملة لشركة أبوظبي للتوزيع، وأكثر من 400 ألف معاملة لشركة العين للتوزيع، و13 معاملة لدائرة الطاقة في أبوظبي. حيث بلغت نسب استخدام القنوات الرقمية للجهات الثلاث 96% 95% و100% على التوالي خلال الفترة نفسها.

التحول الرقمي الكامل

لا تزال مساعي قطاع الطاقة في أبوظبي للوصول بنسبة الخدمات الرقمية إلى 92% من إجمالي خدمات القطاع، حيث إن هناك جهوداً حثيثة لضم 22 خدمة إضافية لمنظومة الخدمات الرقمية بواقع 5 خدمات لشركة أبوظبي للتوزيع، و17 خدمة لشركة العين للتوزيع.

كما تجدر الإشارة إلى أن دائرة الطاقة في أبوظبي الجهة المسؤولة عن قيادة القطاع في أبوظبي، تمتلك مزيجاً من الخدمات الذكية المبتكرة على ثلاثة مستويات هي، خدمات داخلية، وخدمات العملاء، وخدمات الجهات المرخصة والشركات العاملة في قطاع الطاقة في أبوظبي.

ويقدم قطاع الطاقة خدماته الرقمية المتكاملة عبر عدة قنوات، منها «منصة أبوظبي لخدمات الطاقة»، ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، وتمكن هذه المنصات المتعاملين من أفراد أو منشآت الوصول إلى هذه الخدمات الرقمية بكل سهولة ويسر من خلال التسجيل وإنجاز المعاملات من أي مكان.