اليابان منكشفة على قرضين لـ«نيسان» بـ6.7 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر إن الحكومة اليابانية ضمنت الأغلبية من قرض حصلت عليه شركة نيسان موتور من بنك التنمية الياباني، ما يرفع حجم ضمانها إلى أكثر من 40% من تمويل بقيمة 713 مليار ين (6.7 مليار دولار) لثاني أكبر شركة سيارات في اليابان.

وتشير الضمانات الحكومية الضخمة إلى حذر الشركات المالية حيال مساعدة شركة صناعة السيارات في الوقت الذي تسعى فيه للعودة للربحية، ووقف نزيف السيولة.

وقال المصدر، وهو على اطلاع مباشر، إن الحكومة ضمنت 104 مليارات ين من قرض بقيمة 180 ملياراً، من بنك التنمية الياباني، رافضاً الإفصاح عن هويته لأن المعلومات غير علنية، وكانت ثلاثة مصادر قالت لرويترز في مايو/ أيار إن الحكومة ستضمن جزءاً من قرض من مجموعة ميزوهو المالية يهدف لمساعدة نيسان على تجاوز جائحة «كوفيد-19».

وإذا تأكد ضمان القرضين، فستكون الحكومة منكشفة على نحو 304 مليارات ين، أو 43% من إجمالي القرضين اللذين حصلت عليهما نيسان لمواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لحسابات «رويترز». (رويترز)