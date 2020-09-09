شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 2 مليار دولار صادرات مصر فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن الصادرات الوطنية المصرية سجلت نحو 2 مليار و256 مليون دولار في شهر يونية الماضي، موزعة بين مجموعة من البنود وعلى رأسها جاءت صادرات الوقود وبلغت قيمتها 261 مليون و878 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات القطن الخام بلغت 8 ملايين دولار، يليها صادرات المواد الخام وبلغت قيمتها 238 مليون و558 ألف ألف دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات الوطنية من السلع نصف المصنعة نحو 739 مليون و336 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 451 مليون و789 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 287 مليون و547 ألف دولار.

وسجلت السلع تامة الصنع ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيه الماضي، لتصل إلى مليار و4 ملايين دولار، مقابل مليار ومليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 3 ملايين دولار، بينما حققت صادرات الطاقة الكهربائية تراجعا طفيفا في يونيه الماضي، ليصل إلى 4 ملايين و410 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و344 ألف دولار في يونيه 2019، بتراجع بلغ نحو مليوني و934 ألف دولار.

وبـلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.