شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 8-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 8-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.358 مليار جنيه



إيقاف تداول 56 شركة إيقاف تداول 56 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 56 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للصناعات الهندسية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية مصر للدواجن، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، التوفيق للتأجير التمويلي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، دلتا للإنشاء والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن كوست لسخنة للاستثمار السياحي، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية للأسمنت، العربية للمحابس، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أسمنت سيناء، جنوب الوادي للأسمنت، العبور للاستثمار العقاري، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أوراسكوم للتنمية مصر، المتحدة للإسكان والتعمير، عبور لاند للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، القناة للتوكيلات الملاحية، مصر للألومنيوم، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، جلاكسو سميثكلاين، ارابيا انفستمنس هولدنج، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصرية للمنتجعات السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الحديد والصلب المصرية، القاهرة للدواجن، القلعة للاستشارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي.



البورصة تخسر 13.8 مليار جنيه البورصة تخسر 13.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.358 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 413.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.2 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.21%، والعرب على 5.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.13% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.86%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 108.5 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.2 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 774.6 ألف جنيه، 59.2 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 12683 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 2653 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 970 نقطة.

وصعدت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 152 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.



تعاملات الداخليين تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 1.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العبوات الطبية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 33.5 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 90 ألف سهم، 74912 سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 5000 سهم، 1421 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 50 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 38332 سهم.





القاهرة الوطنيةقرر مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الموافقة على مشروع تعديل نسبة التداول الحر من 6.33% إلى 10%، وذلك لتوفيق أوضاع الشركة بالبورصة، وذلك من خلال حث المساهمين على طرح جزء من أسهمهم للتداول الحر.



برايم القابضة برايم القابضة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 143 لسنة 2020، بقبول طلبات وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنعقدة بتاريخ 12 يناير، شكلاً ورفضها موضوعاً، وذلك وفقاً لحكم المادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار.