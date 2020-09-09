شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض حاد مع استمرار خسائر أسهم التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت سوق الأسهم الأمريكية، على انخفاض حاد لثالث جلسة على التوالي اليوم الثلاثاء مع استمرار موجة مبيعات في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.

ومن بين أكبر الخاسرين في جلسة اليوم، هبطت أسهم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية 21 بالمئة، وهو أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية، بعد استبعادها من مجموعة من الشركات يجري إضافتها إلى المؤشر ستاندرد اند بورز500.

وكانت أسهم تسلا قفزت حوالي 400 بالمئة عن مستواها في بداية العام حتى الإغلاق يوم الجمعة.

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ومرة أخرى هبطت أسهم التكنولوجيا بأكثر من ثلاثة في المئة في أسوأ أداء لثلاث جلسات متتالية منذ منتصف مارس ورغم هذا الهبوط فإن القطاع ما زال الأفضل أداء هذا العام.

وهبطت أسهم شركات الطاقة مع تراجع أسعار النفط عن مستوى 40 دولارا للبرميل.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 632.42 نقطة، أو 2.25 بالمئة، إلى 27500.89 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 95.12 نقطة، أو 2.78 بالمئة، ليغلق عند 3331.84 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 465.44 نقطة، أو 4.11 بالمئة، إلى 10847.69 نقطة وموسعا خسائره إلى أكثر من 10 بالمئة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في الثاني من سبتمبر