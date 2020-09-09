شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شركة ناشئة أو صغيرة.. أفضل باقات اتصالات للموظفين بأقل سعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت حلقة برنامج Tech 7 الذي يقدمه الزميل تامر إمام ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 عبر منصات التواصل الاجتماعي، أبرز حلول وخدمات الاتصالات الخاصة بالشركات الناشئة والصغيرة، والتي توفرها شركة اتصالات مصر.

غالبية الشركات الناشئة أو الصغيرة يكون عدد موظفيها محدود، فبالتأكيد تحتاج لخدمات اتصالات متكاملة في الشركة وللموظفين من أجل تسهيل مهام عملهم.

خدمات الاتصالات التي تتعاقد عليها داخل شركتك، بالتأكيد تضم خطوط موبايل وإنترنت أرضي داخل الشركة وإنترنت على موبايلات الموظفين، وأيضا باقة للرسائل الدعائية، وممكن تحتاج لوسيلة إلكترونية لتحويل المرتبات للموظفين بدلا من الكاش.

في الحقيقة وجدنا إن أفضل شركة تقدم تلك الخدمات هي "اتصالات مصر" من خلال منصة B- Ahead التي تقدم لك خدمات عديدة وهي:

باقة B- Commercial التي تساعدك في الوصول لعملائك من خلال رسائل نصية ترويجية مجانا، وهي ميزة جيدة تجعلك قادرا على الاستغناء عن التعاقد مع شركة تسويق.

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باقة B- Cashless التي تمكنك من تحويل مرتبات الموظفين على محفظة اتصالات كاش، وميزتها إن القبض يصل بشكل إلكتروني وليس شرطا الذهاب لفتح حساب في البنك وإجبار الموظفين على فتح حسابات، لكن يجب أن يشتركوا في محفظة اتصالات كاش والفلوس سيتم تحويلها على محفظتهم ويستطيعوا صرف المرتب من ماكينات ATM بدون خصم أي مصاريف إدارية على التحويل.

باقة B- Connected التي تجعلك متصل دائما بالإنترنت داخل شركتك، ويمكنك الحصول على الكوتة الخاصة بك إما من خلال راوتر VDSL أو من خلال USB Modem.

الباقات الثلاثة الماضية تبدأ من 200 جنيه وحتى 2000 جنيه، وتستطيع تحديد باقتك وفقا لاحتياجاتك ووفقا لعدد الموظفين ووفقا لطبيعة شغل شركتك.

باقة B- Digital وهي تمنحك خطوط المحمول التي تحتوي على مكالمات محلية لأي محمول في مصر، وأيضا موبايل داتا، ورسائل نصية SMS، وأيضا مكالمات بين موظفي الشركة مجانا.

الكوتة الخاصة بك تتحدد وفقا للباقة التي تشترك فيها، ويوجد هنا 4 باقات، تبدأ من 250 جنيه في الشهر، وحتى 2000 جنيه، والاختلاف مرهون بعدد الموظفين في الشركة، ونوع الخدمة التي تريد التركيز عليها.

ومن مميزات الباقات هي أنك تستطيع إجراء كل شيئ من خلال تطبيق Etisalat Business، فقط قم بتحميله على موبايلك وتستطيع من خلاله إنهاء إجراءات التعاقد بكل سهولة، قم بعمل سكان للأوراق المطلوبة ورفعها على الأبلكيشن وسيصلك الرد بالموافقة فورا، وتستطيع أيضا توزيع الكوتة الخاصة بالباقة، كما أنك تستطيع متابعة استهلاك كل موظف لمعرفة استهلاكهم للباقة.

في النهاية، الشركات الصغيرة وتحديدا الناشئة، جزء كبير من الإنفاق الخاص بها يذهب لخدمات الاتصالات وهذا يمثل عبء عليهم، لذلك فإن منصة B- Ahead ستكون مفيدة جدا لهم لأنها تضم عدة مميزات وبأقل تكلفة.