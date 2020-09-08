شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يهبط بأكثر من 600 نقطة و"ناسداك" يغلق منخفضا بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء بشكل حاد وسط مبيعات مكثفة تعرض لها القطاع التكنولوجي، ولحق به قطاع الطاقة نحو الهبوط بشكل قوي.



يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن واشنطن ربما تفصل اقتصادها عن الصين، وذلك لإنهاء اعتمادها على بكين في أنشطة صناعية وإنتاجية.



ولا تزال أزمة فيروس "كورونا" تلقي بآثارها السلبية على الأسواق العالمية ليعلن الرئيس "ترامب" أن بلاده ربما تحصل على لقاح للوقاية من الفيروس في أكتوبر/تشرين الأول.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 7.6% أو ما يعادل 3.01 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 36.76 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ يونيو/حزيران، وسجل أعلى سعر عند 39.5 دولار وأقل سعر عند 36.1 دولار.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.3% أو ما يعادل 2.23 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 39.78 دولار للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران، وسجل أعلى سعر عند 42.2 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.2% (ما يعادل 632 نقطة) إلى 27501 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27926 نقطة وأقل مستوى عند 27465 نقطة.



وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 4.1% (ما يعادل 465 نقطة) إلى 10847 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11131 نقطة وأقل مستوى عند 10837 نقطة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2.8% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 3332 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3380 نقطة وأقل مستوى عند 3329 نقطة.