الاقتصاد

عقود القمح تغلق على انخفاض عقب توقعات بارتفاع الإنتاج الأسترالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ببورصة "شيكاغو" للسلع، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات بزيادة الإنتاج الأسترالي من القمح.


وأعلنت الحكومة الأسترالية – أحد المنتجين الرئيسيين للقمح – بأنها تتوقع زيادة الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 8.4% خلال موسم الحصاد 2020-2021.


وتعرضت عقود القمح لمبيعات فنية أيضا مما دفعها نحو التراجع إلى مستوى المتوسط المتحرك لأجل 200 يوم.

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كما وقع القمح والسلع الزراعية الأخرى اليوم تحت وطأة الضغوط بفعل تصاعد التوترات بين الولايات التحدة والصين مجددا.


يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن واشنطن ربما تفصل اقتصادها عن الصين، وذلك لإنهاء اعتمادها على بكين في أنشطة صناعية وإنتاجية.


وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة واقل مستوى عند 93 نقطة.


وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% إلى 5.44 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5.51 دولار وأقل سعر عند 5.42 دولار.

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