شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نيكولا" للشاحنات يقفز بأكثر من 40% بعد أنباء عن شراكة مع "جنرال موتورز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نيكولا موتورز" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو قوي عقب أنباء تحدثت عن شراكة استراتيجية بين الشركة و"جنرال موتورز".



وتعكف "نيكولا" على اختبار شاحناتها الخفيفة الي تعمل بالكهرباء بشكل كامل عن طريق بطاريات خلايا وقود الهيدروجين.



وضمن الشراكة الاستراتيجية، تنوي "نيكولا موتورز" استغلال أنظمة بطاريات "جنرال موتورز" وتكنولوجياتها المرتبطة بخلايا وقود الهيدروجين.

Advertisements



وسوف تستبدل "نيكولا" أسهما جديدة بقيمة ملياري دولار مقابل الحصول على خدمات "جنرال موتورز" والوصول إلى مكونات وقطع غيار "جنرال موتورز".



أما "جنرال موتورز"، فسوف تشارك في إنتاج شاحنات "نيكولا بادجر" التي من المتوقع دخولها خطوط الإنتاج بنهاية عام 2022.



وتشير التوقعات إلى أن "نيكولا" سوف تدخر أربعة مليارات دولار من التكاليف التي كانت ستنفقها على مدار عشر سنوات على أنظمة البطاريات.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "نيكولا موتورز" بنسبة 40.7% إلى 50.05 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 54.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 42.4 دولار.