شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يفقد أكثر من خُمس قيمته السوقية في جلسة واحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو حاد ليدخل نطاقا هابطاً للمرة الثانية هذا العام، وذلك بالتزامن مع مبيعات مكثفة على أسهم القطاع التكنولوجي.



ومنذ تحقيق أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق عند 498.32 دولار قبل أسبوع، هبط السهم بنسبة 29.5%.



ورغم هذه الخسائر، إلا أن سهم صانعة السيارات الكهربائية لا يزال رابحا منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 320%.

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وتقدر القيمة السوقية لـ"تسلا" بحوالي 327.5 مليار دولار مقارنة بالقيمة السوقية لشركة "جنرال موتورز" عند 47.1 مليار دولار وقيمة "فورد موتور" عند 28.3 مليار دولار.



وقبل أسبوع تحديدا في جلسة الإثنين من الأسبوع الماضي، دخل قرار "تسلا" حيز التنفيذ، وهي خطوة معنية بتقسيم السهم لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 21.1% إلى 330.2 دولار، وسجل سهم الشركة الأمريكية أعلى سعر اليوم عند 368.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 329.8 دولار.