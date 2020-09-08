شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 1% رغم ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعادن النفيسة استفادت من الخسائر القوية التي سجلتها أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية.



وشهدت "وول ستريت" مبيعات مكثفة لا سيما على أسهم القطاع التكنولوجي خلال جلستي الجمعة واليوم الثلاثاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة واقل مستوى عند 93 نقطة.

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وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن واشنطن ربما تفصل اقتصادها عن الصين.



وتتسارع جهود إدارة "ترامب" من أجل الحصول على لقاح وتوزيعه للوقاية من فيروس "كورونا" وإنهاء الأزمة قدر الإمكان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% أو 28 سنتا وأغلق المعدن عند 26.991 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 27.28 دولار وأقل سعر عند 26.985 دولار.