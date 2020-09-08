شكرا لقرائتكم خبر عن الين يرتفع أمام الدولار عقب صدور بيانات يابانية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم قوة العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن العملة اليابانية تلقت دعما من صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع السنوي الثاني سجلت انكماشا بنسبة 7.9% بينما أشارت التوقعات إلى انكماش بنسبة 8.1%.



وتراجع مؤشر متوسط دخل الأسر بنسبة 1.3%، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض نسبته 1.6%، وقفز إقراض البنوك بنسبة 6.7% بينما تراجع إنفاق الأسر بنسبة 7.6%.

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من ناحية أخرى، تتواصل أزمة فيروس "كورونا" على مستوى العالم الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على أداء الاقتصادات المتقدمة والنامية.



وتستهدف عدة دول أبرزها الولايات المتحدة توزيع لقاحات للوقاية من فيروس "كورونا" في الأشهر القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة واستعادة النشاط الاقتصادي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 106.04، وسجل أعلى سعر عند 106.3 في حين سجل أقل سعر عند 105.8.