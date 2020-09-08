شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع قرب أعلى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن واشنطن ربما تفصل اقتصادها عن الصين.



كما صرح "ترامب" بأن إدارته نجحت في توفير نحو 10.4 مليون وظيفة خلال أربعة اشهر فقط، وهو عدد قياسي.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة واقل مستوى عند 93 نقطة.



وأكد الرئيس الأمريكي على أن بلاده قد تحصل على لقاح فعال وآمن للوقاية من كورونا في أكتوبر/تشرين الأول القادم بدلا من تصريحات سابقة بأن اللقاح سيأتي في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% أو 8.9 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1911.7 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ الثاني من سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى سعر عند 1948.3 دولار وأقل سعر عند 1911.7 دولار.