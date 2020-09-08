شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 847 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بقيمة 7 جنيهات، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 847 جنيها للجرام، مع توقعات بصعود سعر الذهب محليا مع اتجاه ارتفاع الأسعار عالمياً، بعد أن اقتربت أوقية الذهب من 1940 دولارا

ـ أسعار الذهب بعد ارتفاعها

عيار 18 : 726.75 جنيه

عيار 21 : 847 جنيها

عيار 24 : 969.25 جنيها

الجنيه الذهب : 6784 جنيها

السعر العالمي : 1939 دولار

وتسجل حركة مبيعات الذهب في مصر 40% تقريبا وذلك وفق شعبة المعادن الثمينة، و انتعشت مبيعات عيار 21 بشكل محدود حيث استقرت أسعار الذهب في حدود 845 إلي 848 جنيها طوال الأسبوع الماضي ومبيعات عيار 18 بقيمة 727 جنيها.

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عالمياً استقر الذهب فوق 1934 دولار للاونصة نهاية الأسبوع الماضي في بورصة نيوميكس نيويورك مستفيداً بعودة الطلب على الشراء في آخر جلسات الأسبوع لتصعد الاونصة أكثر من 15 دولار عند أدنى مستوى لامسته اونصة الذهب يوم الجمعة الماضي عند 1917 دولار بفعل قوة الدولار و تفاؤل المستثمرين بعودة الاقتصاد الأمريكي للانتعاش خصوصا بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس

أوقية الذهب هبطت اليوم إلي 1909 دولارات صباحا، لكنها ارتفعت مرة أخري لتقترب من 1940 دولار، وسط مناخ جاذب للشراء ، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة

النظرة العامة للذهب اختلفت الآن بعد استقرار الاونصة فوق 1920 دولار من بداية رالي الارتفاعات و أن ما يحدث للاونصة ليس أمر عارض يمكن أن يزول بزوال المؤثر و أن الارتفاعات الحالية تعبر عن القيمة الحقيقة للذهب و حتى مع قوة الدولار أو انتهاء أزمة كورونا سيظل الطلب على الذهب مرتفع و التخلى لن يتم عن حيازة الذهب سواء من الأفراد أو الصناديق الاستثمارية، وفق رويترز.

وتوقع محللون، موجات من التذبذب و الصعود و الهبوط فى الأسبوع الواحد بأكثر من 50 دولار نتيجة عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية المستقبلية و الأحداث القادمة يمكن أن تكون مؤشر أساسي لتحديد وجهة الذهب فالكل ينتظر الانتخابات الأمريكية و التوقعات من الجمهوريين قبل الديمقراطيين على أوجها و من قبل ذلك المستثمرين ينتظرون بقوة اجتماع الفيدرالي منتصف سبتمبر الحالي لأن الأسواق اعتادت أن شهر سبتمبر غالبا يصب فى ارتفاع أونصة الذهب .