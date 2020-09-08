شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-9 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.358 مليار جنيه.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 56 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للصناعات الهندسية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية مصر للدواجن، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، التوفيق للتأجير التمويلي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، دلتا للإنشاء والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن كوست لسخنة للاستثمار السياحي، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية للأسمنت، العربية للمحابس، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أسمنت سيناء، جنوب الوادي للأسمنت، العبور للاستثمار العقاري، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أوراسكوم للتنمية مصر، المتحدة للإسكان والتعمير، عبور لاند للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، القناة للتوكيلات الملاحية، مصر للألومنيوم، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، جلاكسو سميثكلاين، ارابيا انفستمنس هولدنج، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصرية للمنتجعات السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الحديد والصلب المصرية، القاهرة للدواجن، القلعة للاستشارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

البورصة تخسر 13.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.358 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 413.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.2 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.21%، والعرب على 5.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.13% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.86%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 108.5 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.2 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 774.6 ألف جنيه، 59.2 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 12683 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 2653 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 970 نقطة.

وصعدت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 152 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.

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وضمت الأسهم المرتفعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 51.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.33%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 35.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.10%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 7.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 8.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.37%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 2.039 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.05%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.69%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.75%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.17%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.16%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 8.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.15%.