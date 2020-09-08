شكرا لقرائتكم خبر عن بشهادات عالمية ومحلية.. "اورنج" أسرع شبكة إنترنت في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف الحملات الإعلانية لشبكات المحمول في مصر طوال العام، وتنقسم بين عروض هذه الشبكات لعملائها أو التأكيد على أنها رقم "1" في خدمات الصوت ونقل البيانات "الإنترنت"، ومع تزايد استخدامات المصريين للإنترنت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، زاد التساؤل حول من يتصدر أسرع شبكة إنترنت في مصر؟، ونستعرض في التقرير التالي تقارير عالمية ومحلية تجيب عن هذا التساؤل، وكذلك جهود الشركة التي تتصدر السوق.

Ookla

Ookla هو تطبيق متخصص بتحليل أداء الإنترنت في معظم الدول حول العالم، ويتميز الموقع بدقة البيانات ولذا يعتمد عليه بصورة أساسية في الإجابة عن تساؤلنا من أسرع شبكة في مصر، ووفقاً لآخر تحديثات الموقع تصدرت شبكة "اورنج مصر" سرعة الإنترنت في مصر خلال الربعين الأول والثاني من عام 2020.

وأرجعت Ookla سبب نجاح "اورنج" في صدارة أسرع شبكة إنترنت في مصر، بعدما حققت سرعة بلغت 22.45 ميجابت، مع سرعة تحميل 20.92 ميجابت ومتوسط سرعة تنزيل 11.54 ميجابت.

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كما تصدرت "اورنج" سرعة الإنترنت في مصر، وفقاً لتقارير محلية أيضاً، وأبرزها التقرير الشهري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي كشف في أخر تقرير له نتائج قياسات سرعة تنزيل البيانات لعدد 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية، وبلغ متوسط السرعة لشركة اورانج 31 ميجابت/ث مع تميز الشركة في 51 منطقة من إجمالي 81 منطقة عن باقي الشبكات.

ومر عام على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أول مركز لقياس جودة خدمات شبكات المحمول في مصر من خلال أحدث الأجهزة عالمياً باستثمارات 50 مليون جنيه، كما تعاقد الجهاز مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية والتي تعد من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وستعمل الشركة العالمية على نقل الخبرة إلى مهندسي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولذا فأن التقرير المحلي للجهاز لا يقل أهمية عن OOKLA، وفي كلا التقريرين تصدرت اورنج صدارة شبكات المحمول في مصر من حيث سرعة الإنترنت.

وتنفق شبكة اورنج نحو 4 مليارات جنيه سنوياً في أعمال تطوير وتحديث الشبكة لخدمة العملاء، مع تخصيص جزء كبير من هذه الاستثمارات في عمليات نقل البيانات، ولذا دائماً ما تستحوذ بشهادة التطبيقات والقياسات العالمية مثل speedtest و open signal، على الصدارة، وتعود هذه الاستثمارات بعائد ضخمة على الشركة، حيث تحقق خدمات الإنترنت نسبة 40% من عائدات الشركة.

يذكر أن شركة اورنج مصر للاتصالات، هي أول شبكة محمول تأسست في مصر، بتاريخ 4 مارس 1998، وتتبع مجموعة اورنچ العالمية، وهي واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاتصالات على مستوى العالم، وبلغت إيرادات المبيعات المجمعة لعام 2019 مبلغ 42 مليار يورو، كما بلغ عدد موظفي الشركة 147 ألف موظف بنهاية عام 2019 بما في ذلك 87 ألف موظف في فرنسا.