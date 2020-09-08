شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد جنوب أفريقيا ينكمش 51% على أساس فصلى فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن اقتصاد جنوب أفريقيا انكمش 51.0 بالمئة في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع الربع الأول، وهو رابع انكماش فصلي على التوالي.

وهبط الناتج المحلي الإجمالي 17.1 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو ، وهو ما يعكس تأثير إجراءات العزل العام التي فرضتها البلاد لإحتواء فيروس كورونا.