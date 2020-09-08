شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" تعلن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق لصالح "بريميوم" بقيمة 160مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن إتمام الإصدار الثالث لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان وذلك في صفقة قيمتها 160 مليون جنيه، وهو ثاني إصدار للشركة هذا العام، والثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لشركة بريميوم إنترناشيونال.
واسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات، علمًا بأن عملية التوريق الثانية سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 160 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدارات الثلاثة قد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
ومن جهته قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن صفقات ترتيب الدين أصبحت تحظى بالمزيد من الاهتمام عبر كافة القطاعات داخل مصر في القترة الماضية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الاقبال على صفقات ترتيب الدين مع تحسن الظروف وعودة العديد من القطاعات للعمل بكامل قوتها التشغيلية.
يشار أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد والمروج الأوحد وضامن تغطية ومرتب الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر "هيرميس" تعلن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق لصالح "بريميوم" بقيمة 160مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.