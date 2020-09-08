شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم .. المالية تعلن إحباط 2499 عملية تهريب خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 8 – 9 – 2020 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على مدار اليوم والتي جاءت كالتالى .

المالية تعلن إحباط 2499 عملية تهريب خلال شهرين.. وتحصيل 934 مليون جنيه

الدكتور محمد معيط وزير المالية

تلقى محمد معيط ،وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة؛ بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 2499 عملية تهريب خلال الفترة من أول يونيه حتى نهاية يوليو الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 934 مليونًا و10 آلاف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير1413 محضر تهرب جمركى، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليونًا و251 ألف جنيه، و19محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات بلغت قيمة المستحق عليها نحو 505 ملايين و695 ألف جنيه، وتم تحرير20 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة تصنت وكاميرات مراقبة، والأسلحة والذخائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 5 ملايين و334 ألف جنيه.





وزير الإسكان يبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصرى

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، لبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصرى، نظراً لما تمثله صناعة التطوير العقارى كقاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصرى، وتشغيل العديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة به، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأوضح وزير الإسكان، أن أعضاء المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، قدموا رؤيتهم ومقترحاتهم لتحفيز تصدير العقار المصرى، واستعراض نقاط القوة فى القدرة التنافسية للعقار المصرى، واستراتيجية تصدير العقار، وكذا عرض بعض المشاكل والعقبات التى تواجه تصدير العقار المصرى للتصدى لها والعمل على حلها.





16 مليون دولار صادرات مصر من مستحضرات العطور فى شهر واحد

صورة أرشيفية

اكتسبت مجموعة من المحافظات المصرية شهرة دولية في زراعة النباتات العطرية التي تستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل، وعلى رأسها محافظتي الغربية وبني سويف، وهو ما يفتح الباب أمام ميزة نسبية كبيرة لسلعة تصديرية جديدة لزيادة العوائد الدولارية للدولة.

ورصدت بيانات حكومية حجم الصادرات المصرية من مستحضرات العطور والتجميل في شهر يونيه الماضي، حيث بلغت نحو 16.6 مليون دولار، مقابل 11.4 مليون دولار في يونيه من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 45.3%.





وزيرتا التخطيط والهجرة تتفقان على توفير فرص تدريب لشباب الدارسين بالخارج

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبحث إمكانية توفير فرص لتدريب الطلاب المصريين بالخارج خلال فترة إجازتهم في مصر، في إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج".

وخلال اللقاء تم الاتفاق على توفير فرص تدريب بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للطلاب الدارسين بالخارج، وفقا لتخصصهم ومدى توافقه مع الملفات الخاصة بوزارة التخطيط.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن وزارة التخطيط أولى الوزارات والهيئات التي يتم التنسيق معها لتوفير فرص تدريبية للطلاب المصريين الدارسين بالخارج في إطار البرنامج الذي تنظمه وزارة الهجرة لهم خلال فترة إجازاتهم الصيفية في مصر.





هالة السعيد: مشروع "رواد 2030" يساهم فى تحويل الأفكار الواعدة للشباب إلى مشاريع

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030 ، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بجامعة بنها، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى وعن طريق نوادى ريادة الأعمال بالجامعة ،وذلك بحضور غادة خليل- مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسامح محمد- مدير نادي ريادة الاعمال بالجامعة، ووائل عبدالكريم - متخصص فى ريادة الأعمال، ومحمد صقر-رائد اعمال، وذلك بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

من جانبها أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحملة تأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفى إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم فى تحفيز الطلاب على خلق وظائفهم بأنفسهم والقيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.

وزيرة التجارة تقرر استمرار حظر إستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

صدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات

وبموجب القرار فقد تم استثناء الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم انتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص القرار على عدم السماح بإستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً ، إلا بناء على موافقة إستيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية .

البترول: تكرير 7.5 مليون طن خام بمعملى مسطرد وطنطا.. وإنتاج 9 ملايين طن

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP فى إطار برنامج التطوير والتحديث لقطاع البترول بكل ما يتعلق بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذى يستهدف الانتهاء منه فى نهاية العام القادم والذى سيتم بموجبه ربط هيئة البترول رقميا بمعامل التكرير ومجمعات التصنيع ، فضلا عن رفع كفاءة الأداء وتشغيل مصافى التكرير طبقا للخامات المقررة واحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال برامج حديثة تواكب أحدث التكنولوجيات، فضلا ربط النواحي المالية بالهيئة والشركات بهدف سرعة وسلاسة الأداء بدون أخطاء وطالب الوزير بالعمل على تحسين أداء العاملين ورفع كفاءتهم لمواكبة التطور التكنولوجي .

كما أشاد الملا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظى القليوبية والقاهرة فى مشروع رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة مسطرد البترولية .

القابضة الكيماوية: خفض سعر الغاز يوفر 500 جنيه فى تصنيع كل طن أسمدة

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صورة أرشيفية

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أن خفض سعر الغاز لصناعة الاسمدة ضروري للغاية ويوفر مليارات الجنيهات من تكاليف صناعة الأسمدة لكل الشركات، سواء العامة أو الخاصة وفقا لكمية الانتاج وحالة معدات الشركات .

ويطالب الصناع والمصدرون بخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى من 4.5 دولار الى 3 دولارات فقط ؛ لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة، ولا سيما أن السعر العالمى يصل لنحو 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية فقط .

"حماية المنافسة" يقود دول الشرق الأوسط بسلسلة ندوات حول آثار الاندماجات والاستحواذات

حماية المنافسة

تولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، مسئولية قيادة أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ في سلسلة الندوات التي ستعقدها شبكة المنافسة الدولية (ICN)، بالتنسيق مع المجلس الإداري لحماية الاقتصاد بالبرازيل (CADE) باعتباره المسئول عن هذا المشروع العالمي.

ومن المقرر أن تنطلق تلك الندوات في الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، في كل من المناطق التالية على حدة: أوروبا ودول شمال ووسط أمريكا وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ، تحت عنوان "مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات" وذلك باستخدام تقنية الاجتماع عبر الإنترنت Webinar.





رئيس "اقتصادية قناة السويس": ندرس إصدار حوافز جديدة للمستثمرين بالمنطقة

المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث أكد أن مصر من أكبر الاقتصاديات الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تمثل ثاني أكبر سوق استهلاكي في أفريقيا، وثالث أكبر ناتج محلي أفريقيا، وترتكز رؤية 2030 على 4 محاور وهم؛ أولاً البيئة من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وتنميتها، ثانياً النمو الاقتصادي، وتنشد مصر أن تصبح من أكبر الاقتصاديات في عام 2030، وأن يكون اقتصاد متنوع وشامل ومستدام، ثالثاً الاعتماد على المعرفة والابتكار والبحث العلمي، رابعاً تحقيق العدالة الاجتماعية لنصبح مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية.

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأول لأول ملتقي استثماري رقمي دولي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر» ويناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.66% بالختام.. ورأس المال يفقد 13.8 مليار جنيه

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.358 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 12683 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

انخفاض أسعار العملات اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصرى

أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-9-2020 ، انخفاضا أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.57 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع، مقابل 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.67 جنيه للشراء، 20.87 جنيه للبيع، مقابل 20.78 جنيه للشراء، 21.13 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، مقابل 4.11 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.08 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، مقابل 49.12 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع