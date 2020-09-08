شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب صعوداً بشكل قوي بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 1901.80، ليبدأ محاولات تخطي مستويات المقاومة المحورية بين 1934.86 و1938.00، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1967.90، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج للحصول على إغلاق يومي فوق 1938.00 لتأكيد استمرار الارتفاع خلال الجلسات القادمة.

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