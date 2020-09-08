شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار محاولات لكسر الدعم المحوري 1.1785 دون أن يستقر دونه حتى الآن، ليبقى السعر محصوراً بين هذا الدعم والمقاومة 1.1860، وكما أشرنا في تقاريرنا الرئيسية، يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.1720 مبدئياً.

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