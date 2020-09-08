شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط طلب على أصول الملاذ الآمن وتجاهل لأسواق الأسهم والعملات الرئيسية الأخرى.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته ستدرس فصل اقتصاد الولايات المتحدة عن الاقتصاد الصيني وعدم الاعتماد على بكين في بعض الأنشطة الإنتاجية والصناعية.



وأوضح "ترامب" بأنه قد يضطر لإنفاق الكثير من ثروته على فاعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية للفوز في ولاية ثانية.

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وعلى صعيد أزمة فيروس "كورونا" يقترب عدد الوفيات بالمرض في الولايات المتنحدة من 190 ألف شخص مع تجاوز عدد الإصابات حاجز ستة ملايين حالة.



وأكد الرئيس الأمريكي على أن بلاده قد تحصل على لقاح فعال وآمن للوقاية من كورونا في أكتوبر/تشرين الأول القادم بدلا من تصريحات سابقة بأن اللقاح سيأتي في نوفمبر/تشرين الثاني.



ويريد "ترامب" تعزيز فرص فوزه وحظوظه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني ضد منافسه الديمقراطي "جو بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة واقل مستوى عند 93 نقطة.