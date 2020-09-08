شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأسترالي بفعل عدم اليقين والقلق في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط قوة الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وتجنب أصول المخاطرة.



يأتي ذلك في ظل عدم اليقين والقلق في الأسواق بشأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأيضا بسبب أزمة فيروس "كورونا".



هذا، وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح هذا الأسبوع بأن واشنطن تدرس فصل اقتصاد بلاده عن الاقتصاد الصيني.

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يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي يستهدف بها الرئيس "ترامب" الضغط على الصين ضمن الحرب التجارية والتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.



وعلى صعيد أزمة "كورونا"، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي على مستوى العالم إلى نحو 27.5 مليون حالة بينما توفي ما يقرب من 896 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7242، وسجل أعلى سعر عند 0.7308 في حين سجل أقل سعر عند 0.7217.