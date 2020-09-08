22 % إنجاز البنية التحتية لمشروع النقل العام في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على تنفيذ مشروع النقل العام في مكة المكرمة للمرحلة الأولى من مشروع الحافلات، إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائب أمير المنطقة بدر بن سلطان.

ويتكون المشروع من 12 مسارا، منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كلم و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كلم و103 محطات، حيث بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية 22%، من خلال شركة قطارات مكة للنقل العام.

ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية، و7 جسور، و11 تقاطعا ذكيا، و455 محطة توقف.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف م2، منها 116 ألف م2 مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، ومبنى إدارة السائقين، ومحطة وقود، وورشة الصيانة الخفيفة، وورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيس للمشروع، حيث بلغت نسبة إنجازها نحو 30%.

ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف، والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وأرجاء المنطقة كافة، بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداما، ولا سيما في قلب مكة المكرمة، وتطويرها كأهم مركز إسلامي في العالم.

مشروع النقل العام في مكة المكرمة

المرحلة الأولى من مشروع الحافلات يتكون من:

12 مسارا تتوزع على:

7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كلم

5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كلم

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22 % نسبة إنجاز البنية التحتية

400 حافلة تتوزع على:

240 حافلة عادية

160 حافلة مفصلية

مرافق المشروع تشتمل على:

4 محطات مركزية

7 جسور

11 تقاطعا ذكيا

455 محطة توقف