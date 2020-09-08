المملكة ضمن الـ10 الأولى عالميا بالاستفادة من برامج الملكية الفكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حضرت المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من البرامج التدريبية للملكية الفكرية المقامة «عن بعد»، وذلك من شهر يناير وحتى أغسطس لعام 2020، بحسب تقرير صدر عن أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأفاد التقرير ببلوغ عدد المتدربين للبرامج المقامة من قبل أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية 3710 متدربين من الجنسين بزيادة 541% عن العام الماضي وسط إقبال كبير من فئتي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى التعليم العام والجامعي، وكانت الدورات التدريبية مقسمة بنسبة 83% للدورات العامة و17% للدورات التخصصية باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي هذا الشأن صرحت المدير التنفيذي لإدارة التركيز على العملاء في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بيان المطوع، بأن جائحة كورونا قامت بتسريع عملية التحول الرقمي على كافة المستويات ومن أهمها التعليم والتدريب عن بعد وكانت إحدى أسباب زيادة عدد المتدربين عما كان عليه في الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغ عدد المتدربين خلال عام 2020م حتى الآن ضعف عدد المتدربين من المملكة.

وأكدت حرص الأكاديمية على استمرار الدعم للدورات التدريبية عن بعد لزيادة الإقبال عليها في الأعوام المقبلة، ودعا المهتمين لمتابعة حسابات وموقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية للاطلاع على كل البرامج التدريبية المقبلة.

التدريب عن بعد

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3710 متدربين من يناير حتى أغسطس 2020

541 % عن العام الماضي

الدورات التدريبية

83 % للدورات العامة

17 % للدورات التخصصية