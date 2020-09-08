شكرا لقرائتكم خبر تشغيل المركز اللوجستي بالمدينة الاقتصادية بطاقة استيعابية 110 آلاف طبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي المتكامل الذي تنفذه إحدى الشركات الرائدة في التوزيع بالمملكة، بطاقة استيعابية تسع لأكثر من 110 آلاف طبلية لتخزين المنتجات الطبية والغذائية باستخدام أحدث التقنيات، وفقا لأحدث المعايير العالمية، حيث بدأت الشركة في تسلم الشحنات وتخزينها في المركز وتوزيعها للسوق المحلي.

ويعد المركز أحد أكبر المراكز اللوجستية في المنطقة، وتبلغ مساحته 97 ألف م2، ويحتوي على أرفف يبلغ ارتفاعها 50 م تعمل آليا بأحدث التقنيات لتخزين وترتيب البضائع، إضافة إلى 56 بوابة لاستقبال جميع أنواع الشاحنات، ومواقف مهيأة لاستقبال 180 شاحنة في وقت واحد لتسهيل عمليات التحميل والتنزيل.

ويقدم المركز اللوجستي خدماته للشركات المحلية والعالمية، حيث تم إبرام شراكة استراتيجية لتخزين وتوزيع الأدوية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»، وتخزين المنتجات الغذائية للشركات العالمية بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأوضح أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند هلال، أن بدء تشغيل مركز دعم لوجستي بهذا الحجم سيحقق فوائد عدة للقطاع اللوجستي والصناعي بالمملكة، من خلال ما سيسهم به في خفض فترات الانتظار وترقية النقل والتخزين بمواصفات عالمية، إضافة إلى نافذة تنظيمية واحدة توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتسهيل الإجراءات الحكومية وتحفيز سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما سيعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية المملكة 2030.

المركز اللوجستي المتكامل