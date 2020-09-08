بدء التسجيل في معسكر همة لتطوير البرمجيات

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ويهدف المعسكر إلى تأهيل وصقل مهارات حديثي التخرج والباحثين عن عمل للارتقاء بقدراتهم الريادية والتقنية مما يعزز حصولهم على فرص وظيفية مع شركاء الأكاديمية، ليساهموا في تطوير حاضر المملكة وبناء مستقبلها، والمضي قدما على طريق التنمية والتطوير المستمر.
ويتضمن المعسكر الذي سيقام خلال الفترة من 11 أكتوبر 2020 إلى 17 يناير 2021، تدريبات عملية مكثفة في أساسيات الويب، البايثون، MENA STACK، الجافا، وغيرها من المهارات التقنية باستخدام أكثر من 20 أداة، بالإضافة إلى مشروع تطبيقي شامل يحاكي واقع بيئة الأعمال والأدوار الوظيفية لمطوري البرمجيات.
ويأتي إطلاق معسكر همة لتطوير البرمجيات، رابع معسكرات الهمم الرقمية متوائما مع مبادرة مهارات المستقبل التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.
وحثت الأكاديمية خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية بالتسجيل عبر الرابط: https://sda.edu.sa/ar/program/SW، حيث من المقرر انتهاء التسجيل في المعسكر السبت 12 سبتمبر 2020.
معسكر همة لتطوير البرمجيات:
يمتد 14 أسبوعا
يقام من 11 أكتوبر 2020 إلى 17 يناير 2021
انتهاء التسجيل السبت 12 سبتمبر 2020
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