«تمهير» يؤهل المتدربين بخبرات تزيد فرص توظيفهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدعم برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» تطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية، من خلال إكسابهم الخبرات اللازمة التي تزيد من قابلية وفرص توظيفهم في سوق العمل، كما يحصل المتدرب في البرنامج على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، في حين يتحمل الصندوق خلال فترة التدريب تأمينا ضد المخاطر للمتدربين. وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن برنامج «تمهير» يهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة. وكان «هدف» قد أعلن في وقت سابق شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة في برنامج «تمهير»، إلى جانب المشمولين سابقا من خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.

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