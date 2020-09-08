5 شروط لاعتماد تقديم المكاتب الهندسية أعمال فرز الوحدات العقارية

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وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها تشترط اجتياز القائمين بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية اجتياز الدورة المقدمة من المعهد العقاري السعودي.
كما يشترط البرنامج توفر السجل التجاري للمكتب الهندسي، ووجود ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين لمزاولة المهن الهندسية، وتوفر أرقام الاعتمادات المهنية لممارسي الأعمال الهندسية لدى المكتب، وتوفير رقم اعتماد مهني في حال التعاقد مع مساح مستقل مع صورة لهويته ومعلومات التواصل به.
ويستهدف البرنامج من هذه الخطوة حفظ حقوق المواطنين المنتفعين من الأجزاء المشتركة في الوحدات العقارية المشتركة، ورفع معدل الخبرات والقدرات المعرفية للمهندسين والمساحين القائمين بأعمال فرز وتقسيم العقارات ذات الملكية المشتركة وتحديد الأجزاء والمرافق الخدمية داخل العقار وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
ويوفر البرنامج خدمة إضافية من خلال البوابة الالكترونية تستهدف المساحين والمهندسين، وتتيح للمكاتب الهندسية الاستفادة من خدمة «إضافة مساح» عن طريق الاطلاع على قائمة المساحين المسجلين في منصة فرز الوحدات العقارية وغير المرتبطين بالمكاتب الهندسية وطلب الارتباط مع أحد المساحين المسجلين عبر بوابة البرنامج والمعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، سعيا من الوزارة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، وتوفير الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.
يذكر أن برنامج «فرز الوحدات العقارية» إحدى مبادرات برنامج الإسكان، ويتصل عمله بفرز المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها صك ملكية مستقل، بالإضافة إلى إعادة فرز الوحدات العقارية مع تحديد كل المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار، وتقديم الخدمات للمستفيدين من مالكين ومطورين عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لدى البرنامج، وإصدار الصكوك المستقلة بعد التدقيق والموافقة على الطلب لترسل لكتابة العدل بشكل الكتروني لإصدار صكوك الملكية.
5 شروط لاعتماد المكاتب الهندسية:
- اجتياز القائمين بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات دورة فرز الوحدات
- توفر السجل التجاري للمكتب الهندسي
- ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين لمزاولة المهن الهندسية
- توفر أرقام الاعتمادات المهنية لممارسي الأعمال الهندسية لدى المكتب
- توفير رقم اعتماد مهني في حال التعاقد مع مساح مستقل مع صورة لهويته ومعلومات التواصل به
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