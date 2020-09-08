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شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يهبط بأكثر 8% معمقاً خسائره في ظل مخاوف الطلب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو حاد وعمقت خسائرها في ظل المخاوف حيال الطلب وأنباء عن خطة السعودية لخفض أسعارها.
كانت "بلومبرج" قد نقلت عن مصادر في الحكومة السعودية قولها إن المملكة تنوي خفض أسعار صادراتها من الخام لعملائها في آسيا خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم.
من جانبه، شدد وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" على رغبة موسكو في استعادة حصتها في سوق النفط العالمي.
ويخشى محللون من ضعف الطلب على النفط خاصة مع انتهاء موسم قيادة السيارات في فصل الصيف بالولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة واقل مستوى عند 93 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.1% إلى 36.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.5 دولار وأقل سعر عند 36.1 دولار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.6% إلى 39.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.2 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.
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