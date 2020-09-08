شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض متأثراً بتجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تجدد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.



لكن سعار المعدن الأحمر لا تزال قرب أعلى مستوياتها في عامين، وذلك مع انخفاض المخزونات من النحاس في مستوجعات بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى في خمسة عشر عاما.



وقفز سعر النحاس في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري إلى 6830 دولارا للطن، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 50% من أدنى مستوى مسجل في مارس/آذار.

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ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته تدرس فصل الاقتصاد الأكبر في العالم عن الاقتصاد الصيني.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة واقل مستوى عند 93 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 3.01 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.08 دولار في حين سجل أقل سعر عند ثلاثة دولارات.