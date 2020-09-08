شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التكنولوجيا يضغط على الأسهم الأمريكية لتنخفض في بداية تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليم الثلاثاء – أول جلسات الأسبوع بعد العودة من عطلة أمس – وذلك وسط استمرار للمبيعات المكثفة على أسهم قطاع التكنولوجيا.



ومن أبرز أسهم الشركات التي تعرضت للهبوط اليوم أسهم "آبل" و"بوينج" و"تسلا" بعد ارتفاعاتها القوية في الآونة الأخيرة.

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وعلاوة على ذلك، تجددت المخاوف في الأسواق من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بدراسة فصل اقتصاد بلاده عن اقتصاد بكين.



هذا، وكانت "وول ستريت" في عطلة رسمية أمس الإثنين حيث أغلقت سوق الأسهم والسندات للاحتفال بعطلة "عيد العمال".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 385 نقطة) إلى 27720 نقطة، كما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 216 نقطة) إلى 11099 نقطة، في حين تراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 3370 نقطة.