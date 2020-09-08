شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح الأسمنت الأبيض للارتفاع 68% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأسمنت الأبيض السعودي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 68.2% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 121.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 125 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 77.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى إرتفاع المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والادارية ومصاريف التمويل رغم ارتفاع مخصصات الزكاة خلال الفترة.

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وارتفعت المبيعات إلى 298.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 266.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.

وكان قد تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الإسمنت الأبيض السعودي في السوق الموازية - نمو، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر 2020.

ويبلغ رأسمال شركة الأسمنت الأبيض الحالي 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

وتأسست شركة الأسمنت الأبيض عام 1997 في الرياض برأسمال 300 مليون ريال كانت آنذاك مقسمة على 3 ملايين سهم بواقع 100 ريال لكل سهم.