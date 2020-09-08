32 % من عقود الإيجار تسدد شهريا

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وأوضح البرنامج في بيان أمس أن التزايد المستمر في توثيق العقود والاستفادة من خدمات ومميزات الشبكة بسبب وعي أطراف العملية الإيجارية (المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري) بأهمية توثيق العقود الإيجارية من خلال شبكة إيجار، إضافة إلى ما تقدمه الشبكة من مزايا وخدمات تلبي احتياجات أطراف العملية الإيجارية، منها مرونة السداد وتعدد القنوات، ومدد التعاقد، وطرق التجديد، وتنوع التزامات الأطراف، وموثوقيته في إثبات الحقوق المالية، واعتماده لدى الجهات التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار أو إثبات سكن باستخدام الشبكة، وحزمة الخدمات الالكترونية التي توفرها الشبكة ومنها التعاقد الالكتروني، وغيرها من المزايا النوعية.
وأشار البرنامج إلى أن هذه الأرقام تحققت لثقة أطراف العملية الإيجارية (المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري)، واستمرارهم في تقديم مقترحاتهم وآرائهم لتطوير خدمات الشبكة الالكترونية لـ»إيجار»، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لشراكات استراتيجية تنظم قطاع الإيجار العقاري وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وتيسر العملية الإيجارية، وتحقق التوازن في القطاع، وتعزز الثقة فيه، مما يسهم في تحفيز الاستثمار به.
يذكر أن إطلاق «إيجار» لعدد من الخدمات والمزايا ساعد على إتمام الإجراءات والعمليات الإيجارية بين جميع الأطراف عن بعد، بما يخدم المستفيدين ويواكب متطلبات المرحلة الحالية، ومنها خدمة «إعادة إبرام العقد» التي تمكن الأطراف من تجديد العقود الإيجارية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، وخدمة «إمهال الدفعات» التي تتيح طلب تأجيل سداد دفعة إيجارية، وخدمة «الدفعات المرنة» المعنية بتقسيم دفعات الإيجار بقيم غير متساوية، بالإضافة إلى الحلول الأخرى التي تقدمها الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار بشكل مستمر.
110آلاف عقد إيجاري موثق خلال أغسطس 2020
32 % العقود السكنية المستفيدة من ميزة السداد الشهري
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