شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الألمانى لا يرى حاجة لزيادة حصة الحكومة فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، في بث لشبكة بلومبرج على الإنترنت اليوم الثلاثاء، إن البنوك الألمانية مستقرة نسبيا وإن الحكومة لا ترى حاجة لتعزيز حيازات الدولة فيها.

وقالت برلين في السابق إنها مستعدة للاستحواذ على حصص في شركات ذات أهمية استراتيجية معرضة لخطر جائحة فيروس كورونا، على الرغم من عدم تأثر أي بنوك حتى الآن.

واستحوذت الحكومة الألمانية على حصة في كومرتس بنك أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ولا تزال تحتفظ بحصة 15 بالمئة في هذا المصرف.