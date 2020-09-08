الاقتصاد

وزير المالية الألمانى لا يرى حاجة لزيادة حصة الحكومة فى البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، في بث لشبكة بلومبرج على الإنترنت اليوم الثلاثاء، إن البنوك الألمانية مستقرة نسبيا وإن الحكومة لا ترى حاجة لتعزيز حيازات الدولة فيها.

وقالت برلين في السابق إنها مستعدة للاستحواذ على حصص في شركات ذات أهمية استراتيجية معرضة لخطر جائحة فيروس ، على الرغم من عدم تأثر أي بنوك حتى الآن.

واستحوذت الحكومة الألمانية على حصة في كومرتس بنك أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ولا تزال تحتفظ بحصة 15 بالمئة في هذا المصرف.

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