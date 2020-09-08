شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الروسى يتوقع أن يكون انكماش اقتصاد بلاده بأقل من 4٪ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا بأقل من أربعة في المئة العام الحالي، في تحسن من 4.7 بالمئة الذي جرى توقعه في استطلاع أجرته رويترز أواخر الشهر الماضي.
ومتحدثا في منتدى مالي في موسكو، إلى جانب محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، قال سيلوانوف إن من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية روسيا للعام 2020 حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الروسى يتوقع أن يكون انكماش اقتصاد بلاده بأقل من 4٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.