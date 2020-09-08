شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الروسى يتوقع أن يكون انكماش اقتصاد بلاده بأقل من 4٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا بأقل من أربعة في المئة العام الحالي، في تحسن من 4.7 بالمئة الذي جرى توقعه في استطلاع أجرته رويترز أواخر الشهر الماضي.

ومتحدثا في منتدى مالي في موسكو، إلى جانب محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، قال سيلوانوف إن من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية روسيا للعام 2020 حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.