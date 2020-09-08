شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بتداولات 14 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% رابحاً 39.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8089.54 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 12.11% رابحاً 1190.70 نقطة ليغلق عند مستوى 11023.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 529 مليون سهم بقيمة 13.99 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.79%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاعي المواد الأساسية والتأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والبنوك بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.08%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.33%.

Advertisements

وقفز 100 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 9.96%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 9.94%، فيما تراجع 86 سهماً على رأسها سهم "عسير" بنسبة 2.64%، ثم سهم "تشب" بنسبة 2.39%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 654.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 1947/ل.س/2020، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد محمد سمير محمد مصطفى، وشركة بيت الخبرة الخليجي للاستثمارات والتدريب، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور حضورياً والشركة غيابياً بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيام المدان بتمكين "الشركة" بممارسة عملين من أعمال الأوراق المالية المتمثلين في نشاطي "الإدارة" و"تقديم المشورة" على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ على أولاً: محمد سمير محمد مصطفى: فرض غرامة مالية عليه مقدارها 50 ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليه مقدارها 50 ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وبالنسبة لشركة بيت الخبرة الخليجي للاستثمارات والتدريب، تم فرض غرامة مالية عليها مقدارها 50 ألف ريال، لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها مقدارها 50 ألف ريال، لمخالفتها المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.