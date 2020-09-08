شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج الرئيسية تربح والإمارات تحقق فائض فى الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت بورصات الخليج الرئيسية مرتفعة اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة فيما قفز سهم شركة جبل عمر للتطوير 6.9 بالمئة وأضاف سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.7 بالمئة بفضل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 0.3 بالمئة فيما صعد سهم اتصالات 0.4 بالمئة وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.2 بالمئة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الاثنين أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية 9.75 مليار درهم (2.65 مليار دولار) في الربع الثاني من العام، ارتفاعا من 1.8 مليار درهم في الربع الأول.

ونقلت وام عن تقرير لوزارة المالية إن الإيرادات في الربع الثاني بلغت 34.744 مليار درهم والمصروفات 24.997 مليار درهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

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السعودية.. ارتفع المؤشر ‭0.5 ‬بالمئة إلى 8090 نقطة.

أبوظبي.. أضاف المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4520 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.7 بالمئة ليسجل 2288 نقطة.

البحرين.. فقد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1402 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3701 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5816 نقطة.