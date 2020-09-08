شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يهوى 3% مع تفاقم اضطراب أسهم التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوى المؤشر ناسداك ما يزيد عن ثلاثة بالمئة عند الفتح اليوم الثلاثاء إذ باع المستثمرون أسهم تسلا وغيرها من شركات التكنولوجيا ذات الثقل، بينما تأثرت المعنويات سلبا بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن تعثر تعافي الاقتصاد. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 412.44 نقطة أو ما يعادل 3.65 بالمئة إلى 10900.70 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 208.08 نقطة أو 0.74 بالمئة إلى 27925.23 نقطة، فيما نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 55.08 نقطة أو ما يعادل 1.61 بالمئة إلى 3371.88 نقطة.

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