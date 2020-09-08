شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بنسبة 0.14% للجلسة الخامسة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% خاسراً 5.17 نقطة ليغلق عند مستوى 3701.190 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، وبلغ حجم التداول 7.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 497 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم " المها للسيراميك" بنسبة 2.46%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.82%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.27%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 4.44%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 3.85%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "بنك نزوي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 232.5 ألف ريال عماني.

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وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت، عن موافقة مجلس الإدارة على نتائج المراجعة المالية المدققة للشركة السنة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها وتقرير تنظيم وإدارة الشركة، وكذلك التوصيات للموافقة عليها من قبل المساهمين، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، على المساهمين العاديين بنسبة 15% تعادل 150 بيسه لكل سهم.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة فولتامب للطاقة، عن قبول استقالة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ الاستقالة بتاريخ 19 أغسطس، وتعيين يوسف بن سلمان الصالح عضو مؤقت بمجلس الإدارة بصفته الشخصية من غير المساهمين مستقل غير تنفيذي لملئ المعقد الشاغر حتى اجتماع أقرب جمعية عامة عادية للشركة، وانتخاب كلا من أيمن بن حمد البوسعيدي رئيساً لمجلس الإدارة، عبد الرضا بن مصطفى عبد الرضا نائباً لرئيس مجلس الإدارة.