شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر بورصة أبوظبى بنسبة 0.26% بجلسة الثلاثاء.. ورأسمالها يربح 1.1مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 11.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.56 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 672.977 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 105.7 مليون سهم، بقيمة 382.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1741 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها العقار بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.18%.

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وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.45%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.84%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.69%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 3.79%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 3.47%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 89.4 مليون درهم.

وفي سياق متصل قالت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء-بلدكو، إن محكمة أبوظبي التجارية-استناف، أصدرت حكماً على الطعن رقم 2429 تجاري كلي-أبوظبي، يوم 31 أغسطس الجاري، بتغريم الشركة مبلغ 130.4 مليون درهم لصالح بنك أبوظبي الأول، والفائدة بواقع 4.9% سنوياً عن مبلغ 33.8 مليون درهم، وبواقع 4.3% سنوياً عن مبلغ 96.6 مليون درهم من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بما لا يجوز المبلغ المحكوم به.

وفي سياق آخر قالت شركة إشراق للاستثمار، رداً على الشائعات المتعلقة بالمحادثات بين شركة ميثاق للتأمين التكافلي، وشركة إشراق بشأن استحواذ على أسهم شركة إشراق غير صحيحة، وأنه لم تجر أي مفاوضات بهذا الخصوص.